PM lança operação “Segurança Cidadã”

CARATINGA– Com o objetivo de contribuir para a melhoria da sensação de segurança, prevenindo crimes, potencializar as ações de prevenção à criminalidade e comemorar os quatro anos de implantação das Bases de Segurança Comunitária, a Polícia Militar lançou nessa segunda-feira (20), a operação “Segurança Cidadã”.

Segundo o tenente Fábio, a operação “Segurança Cidadã” será realizada, no período de 20 a 26 de setembro, em todas as cidades dotadas desse portfólio de serviço. “Durante toda a semana o policiamento será reforçado, para causar aumento na sensação de segurança, e com isso a prevenção criminal”, disse o oficial da PM.

O tenente Fábio ressalta que a Base Comunitária é um portfólio que procura trazer mais proximidade entre a Polícia Militar e a comunidade. “É um tipo de policiamento que é lançado em locais com maior incidência criminal, em horários pontuais, e tem por finalidade deixar a Polícia Militar mais próxima do cidadão. É um portfólio onde as pessoas são atendidas, a gente procura destinar as ocorrências em que não precisa fazer o empenho de viatura, e direcionar para atendimento a comunidade em locais estratégicos da cidade”, enfatizou o militar.

A Base Comunitária é dotada com equipamentos para atendimento de ocorrência, sendo todas informatizadas para melhor atender o cidadão.

A operação foi lançada no centro da cidade onde existe a maior incidência criminal. “Temos maior incidência no centro da cidade, local de maior fluxo de pessoas, principalmente às segundas e sextas onde a gente recebe populações de cidades vizinhas para consultas, exames e atendimentos diversos, e ela é lançada nesses locais e horários visando dar maior capacidade de atendimento à comunidade”, conclui o tenente.