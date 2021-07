PM lança Operação Safra Segura com apoio aéreo

Objetivo é intensificar ações com foco na prevenção e repressão à furtos e roubos de café e insumos agrícolas nas áreas rurais

CARATINGA- O 62° Batalhão de Polícia Militar realizou o lançamento da Operação Safra Segura, na tarde desta sexta-feira (2), no campo do distrito de Santa Luzia. Com apoio da 5ª Base Regional de Aviação do Estado, o objetivo é intensificar ações com foco na prevenção e repressão à furtos e roubos de café e insumos agrícolas, além de outros delitos.

O comandante do 62° BPM, tenente-coronel André Pedrosa destaca as ações que são desenvolvidas pelos militares com apoio da comunidade. “Esse período do ano, frio, temos as colheitas de café, o fluxo de trabalhadores nessa área é muito grande, pagamento deles, já tivemos uma realidade no passado de muitos crimes nesse sentido nessa região. E há quase dois anos já realizamos essa operação nesse período do ano. Temos uma parceria com Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo, sediado em Valadares, agradecemos todo o esforço. Temos várias ações, já realizamos com muito êxito a captura de infratores, rastreamento, com apoio desse batalhão. E vamos realizar mais operações contando com esse efetivo”.

O comandante frisa que a interação comunitária para busca, recebimento de informações e denúncias, com envolvimento da sociedade é fundamental. “Já temos um estreitamento de contato com os cafeicultores, temos grupos de trabalho em redes sociais onde compartilhamos informações e contribui muito. Inclusive estamos iniciando esta operação, temos um plano de ação com as informações que eles já nos fornecem. A operação tem o foco primeiro para contribuir com a sensação de segurança a esses trabalhadores e ao mesmo tempo dar recado ao infrator, que ele pense muito antes de agir. Temos todo o aparato, apoio, na eventualidade de um crime”.

O tenente-coronel Carlos Eduardo Justino Martins explica que o Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo, por meio da 5ª Base Regional de Aviação, sediada em Governador Valadares, tem como áreas de apoio a região de Caratinga. “Então, o objetivo da aeronave é potencializar a operação Safra Segura, mandar o recado para a marginalidade, de que a Polícia Militar está trabalhando. Estamos aqui para deixar a região de Caratinga, essa região de cafeicultura mais segura possível, estamos atuando de forma coordenada e articulada em prol dos moradores”.

O militar acrescenta que o grande diferencial da aeronave é atuar como uma plataforma de observação. “Do alto, nosso ponto de visão é aumentado, qualquer ação que esteja ocorrendo em solo temos capacidade de visualizá-la mais rápida e chegar mais perto mais rápido, dar esse apoio mais efetivo para a viatura em solo”, finaliza.