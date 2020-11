PM lança Operação Natalina

CARATINGA– Na manhã de ontem foi lançada em toda a área do 62° Batalhão de Polícia Militar de Caratinga, a Operação Natalina 2020. Na sede, o lançamento ocorreu na Praça Getúlio Vargas, centro.

Conforme capitão Walace, a finalidade da operação é o aumento da sensação de segurança para os comerciantes e comunidade em geral, além de tentar prevenir os crimes contra o patrimônio, bem como crimes contra a vida.

Dicas de segurança também estão sendo repassadas. Nesta época do ano ocorre o aumento do fluxo de pessoas no comércio e as pessoas acabam por deixar de ter alguns cuidados pessoais, que facilitam a ação de infratores. “Tome cuidado com seus pertences, não carregue grandes somas em dinheiro, não deixe aparelho de celular em local visível; priorize, se possível, o uso do cartão de crédito e cuidado com as sacolas de compras também”, alerta o militar.

Para os comerciantes, também é necessário seguir algumas medidas de segurança, como enfatiza capitão Walace. “Sempre tomar cuidado com a hora de fazer os seus depósitos, ver se tem algum suspeito rondando o seu comércio e avisar de imediato a Polícia Militar, que vai ser verificado. Tomar certos cuidados que vão nos ajudar a propiciar segurança para todo mundo”.

A PM está reforçando seu efetivo nas ruas e ainda conta como aliada a Rede de Comércios Protegidos. “Existe um aumento do efetivo agora na área comercial da cidade e vamos estar com duplas com motocicletas e viaturas de quatro rodas, além da base móvel, que fica na área central”.

A Operação Natalina segue em todas as cidades do Estado e tem previsão de realização até o dia 31 de dezembro de 2020.