PM lança Operação Agrogerais Segura durante Simpósio de Cafeicultura

MANHUAÇU – A Polícia Militar de Minas Gerais lançou, na manhã desta quarta-feira (23), durante o 26º Simpósio de Cafeicultura no Complexo Boston City, em Manhuaçu, a Operação Agrogerais Segura. A iniciativa visa intensificar a segurança no meio rural justamente no período de início da colheita, quando há maior circulação de pessoas e movimentação econômica nas propriedades agrícolas.

Com o lema de garantir tranquilidade às famílias rurais, a operação representa o maior emprego de efetivo já registrado na história do 11º Batalhão de Polícia Militar. Ao todo, 42 policiais militares estarão envolvidos exclusivamente em ações de policiamento voltadas para a proteção dos produtores e trabalhadores durante a safra do café.

O comandante do 11º BPM, tenente-coronel Wesley Flávio, destacou a robustez da operação e o uso inédito de tecnologias de ponta no policiamento rural: “Nosso batalhão está lançando a atividade Agrogerais Segura com o maior emprego de efetivo da nossa história. Estamos inovando no policiamento com o uso de tecnologia agregada à nossa atuação ostensiva e repressiva qualificada. Serão utilizados drones com câmeras termais e visão noturna, especialmente durante o período noturno, além do apoio da aeronave da Quinta Brava, sediada em Governador Valadares.”

A aeronave, pertencente ao Comando de Aviação do Estado, dará suporte às patrulhas terrestres, ampliando o alcance da vigilância e reforçando a coordenação das ações preventivas e repressivas.

Além das ações de patrulhamento, a Polícia Militar reforçará orientações aos produtores rurais sobre medidas de segurança, principalmente no momento da contratação de mão de obra temporária, um dos pontos mais críticos dessa época. Durante as visitas às propriedades, os militares vão instruir os trabalhadores sobre como identificar comportamentos suspeitos e acionar a PM de forma rápida e segura.

A expectativa é de que a Operação Agrogerais Segura traga não apenas a redução da criminalidade na zona rural, mas também o fortalecimento do sentimento de proteção e permanência dos agricultores em suas terras.

“O trabalho é preventivo, mas, havendo qualquer ruptura da ordem pública, a Polícia Militar está pronta para uma repressão qualificada, visando a identificação e prisão dos autores que porventura ameacem a segurança das nossas comunidades rurais”, reforçou o comandante.

