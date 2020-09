PM intervém para dispersar aglomeração em pátio de posto de combustível

CARATINGA – Na noite do último sábado (12), a central de operações da PM, recebeu diversas ligações que davam conta que centenas de pessoas estavam se aglomerando no pátio de um posto de combustíveis, situado as margens da BR-116, no bairro Limoeiro.

Denunciantes relatavam ainda que vários veículos estavam com o som em alto volume, causando perturbação de sossego dos moradores dos bairros próximos.

Equipes estiveram no local e identificaram cerca de 200 pessoas que estavam em aproximadamente 40 carros e 20 motos.

Com a presença de diversas equipes, alguns veículos foram se dispersando.

Foi constatado ainda que as pessoas não usavam máscaras de proteção e estavam fazendo uso de bebida alcoólica. Os frequentadores foram advertidos, e os veículos que estavam com o som alto foram identificados.

Um grupo de pessoas insistiu em desobedecer as ordens de desligar o som e se dispersarem, então, a polícia precisou fazer uso de equipamento de menor potencial ofensivo, que resultou na dispersão total dos indivíduos e veículos, e ninguém se feriu.

As providências previstas no Código de Trânsito foram adotadas em desfavor dos veículos que estavam com som alto. Ninguém foi preso.