PM intercepta veículos e apreende 52 barras de maconha

Dois indivíduos foram presos. Eles estavam transportando a droga de Belo Horizonte com destino à Caratinga

RAUL SOARES – Em uma ação realizada na madrugada desta quarta-feira (7), a Polícia Militar apreendeu 52 barras de maconha. Dois indivíduos, 25 e 45 anos, foram detidos.

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Pelotão de Raul Soares, recebeu uma denúncia informando que um veículo Voyage, cor prata, estaria transportando drogas de Belo Horizonte para Caratinga, com planos de passar por Rio Casca, São Pedro dos Ferros e Raul Soares. Enquanto o veículo cruzava São Pedro dos Ferros, nova denúncia foi feita informando que junto com o veículo Voyage estaria um outro veículo Polo de cor prata.

Respondendo rapidamente, a Polícia Militar montou uma operação para interceptar os veículos suspeitos. Em Raul Soares, uma equipe da PM encontrou ambos os veículos e tentou abordá-los, mas os motoristas optaram por fugir em alta velocidade. Porém, outra equipe da PM estava posicionada estrategicamente em outra parte da cidade e conseguiu abordar o veículo Polo prata no bairro Novos Tempos. Durante a inspeção do porta-malas, os policiais descobriram uma grande quantidade de barras de maconha.

Passado algum tempo, a equipe da PM de Rio Casca, que apoiava a ocorrência, conseguiu abordar o veículo Voyage na avenida Professora Elza Bacelar, porém nada de ilícito foi encontrado.

Os dois motoristas foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga sob acusação de tráfico de drogas. Além disso, os veículos foram removidos para um pátio credenciado.

Ao todo, a operação teve como saldo, além das barras de maconha, a apreensão de 570 reais, três telefones celulares, dois rádios comunicadores e duas maquininhas para pagamento de cartão de crédito.