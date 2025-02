PM intercepta veículo, prende trio e apreende drogas

ABRE CAMPO – Na tarde da última segunda-feira (24), a Polícia Militar interceptou um veículo e prendeu seus três ocupantes por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no km 91 da BR-262, em Abre Campo.

Após receberem informações sobre o deslocamento de suspeitos, as equipes policiais montaram um cerco na rodovia. O veículo alvo, um VW Gol prata, foi avistado e, após uma breve tentativa de fuga, foi interceptado.

Durante a abordagem, foram apreendidos dois celulares, quatro porções de cocaína, duas pedras brutas de crack e um veículo Gol.

Os três detidos, homens com idades entre 24 e 34 anos, já possuem histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas e outros delitos. Eles foram encaminhados à delegacia para as devidas providências legais.