PM intercepta em Itabira veículo que levaria droga para Pocrane

ITABIRA – Durante a operação Impacto, realizada na madrugada desta quinta-feira (9), a Polícia Militar interceptou um veículo que levaria drogas para Pocrane. A ação foi realizada na MG-129, em Itabira. Um jovem, 26 anos, foi preso e um menor, 17, apreendido.

A guarnição do Grupo Tático Rodoviário, juntamente com equipes do 26ºBPM, abordou o veículo Gol que em seu interior havia um motorista e dois passageiros. Durante a abordagem foram solicitados os documentos do condutor e do automóvel, sendo constatado que o último exercício para o veículo era do ano de 2022.

Diante da situação, os militares pediram para que eles saíssem do carro, porém o menor que se encontrava no banco traseiro, passou a mexer em sua mochila, levantando suspeitas. Os policiais pediram a mochila e dentro foram encontrados e apreendidos um revólver calibre .32, seis munições do mesmo calibre, 87 pinos contendo cocaína, dois rádios e duas bases para carrear os referidos rádios. Durante busca no interior do veículo, foi encontrada, debaixo do banco traseiro, uma sacola plástica contendo em seu interior uma porção grande e outras menores com pequenos pedaços de cocaína. Também no veículo havia um pássaro que o menor estava levando para dar de presente ao seu pai.

Conforme a PM, o menor confessou que a arma era de sua propriedade e pagou 2.500 reais por ela. O adolescente ainda disse que o revólver seria para sua proteção. Também foi informado que eles pegaram o Gol (Uber) em Belo Horizonte e que o jovem é quem estava com o entorpecente. “Segundo o menor foi solicitado a ele que mantivesse em sua guarda o entorpecente, tendo o menor durante a abordagem assumido a propriedade da arma de fogo e dos rádios comunicadores nos quais informou que era para seu divertimento, que os entorpecentes são de propriedade do maior, não sabendo informar onde ele as adquiriu e nem o valor pago”, consta no relatório policial.

Segundo o condutor do Gol, ele conhecia o jovem, uma vez que trabalha na empresa a cerca de quatro anos e tem vários clientes particulares e que já fez algumas corridas para esse rapaz. Ele disse ainda que foi chamado para uma viagem somente de ida até a cidade Pocrane e que cobrou 500 reais.

O motorista relatou que no momento da abordagem, o jovem solicitou que não obedecesse a ordem dos militares e acelerasse, porém, ele parou o Gol, pois percebeu que poderia haver algo errado. “Ressalta-se que os passageiros informaram que o condutor do Uber estava apenas fazendo uma corrida e segundo o menor não tinha conhecimento do que estavam transportando”, frisa a ocorrência policial.

O veículo foi removido ao pátio credenciado pela falta de licenciamento. O pássaro da fauna silvestre será encaminhado ao policiamento de meio ambiente para as providencias cabíveis.

Os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.