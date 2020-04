PM iniciará abordagem social para reduzir aglomerações

CARATINGA – O Ministério Público já alinhou com os órgãos de proteção algumas medidas que serão adotadas nos próximos dias em Caratinga. A primeira é a recomendação à Polícia Militar para proceder a abordagem social em logradouros públicos, de forma a reduzir aglomeração de pessoas nas praças e demais equipamentos urbanos, conforme destaca o promotor Jorge Victor. “Para saber porque o cidadão está na rua, se é para comprar medicamentos, para ter atendimento, comprar itens básicos. E se não for, da mesma forma como já ocorre em outros países e cidades, o cidadão vai ser orientado a ir para casa. E a lista das pessoas que forem identificadas nessa circunstância vai ser encaminhada ao Ministério Público e eu vou os notificar recomendando adoção de todas as medidas de distanciamento e isolamento social”.

De acordo com o promotor, a segunda medida é identificar canais que possam realizar o teste rápido para o covid-19. “A representação dos hospitais nos encaminhou projetos para a compra desse teste, para que possam ser realizados nos próprios hospitais em caráter emergencial e transmitir dados claros e precisos sobre pacientes que são confirmados e contaminados no município. Óbvio que este projeto tem custo e o Ministério Público levará para utilização dos valores oriundos para as penas de prestação pecuniária e multa, para compra destes testes rápidos e confirmação ou não de casos em Caratinga. Ainda, a intensificação das medidas não farmacológicas, consistentes na utilização dos carros de som para passar informações para a população ficar em casa; uniformização das medidas em mercados e supermercados, para higienização dos consumidores e carrinhos, na entrada e saída do estabelecimento”.

Em reunião realizada com a CDL, a entidade demonstrou preocupação quanto à adesão das medidas por parte de redes comerciais que não são filiadas. “Por isso, vamos realizar reuniões com as instituições bancárias e com essas redes que são estaduais, como, por exemplo, a gerência da Lojas Americanas, para poder uniformizar as medidas de controle de propagação do vírus. Como distanciamento em filas que, o Banco do Brasil em Caratinga já adotou, a higienização na entrada e na saída do estabelecimento, a verificação dos consumidores para que eles não fiquem aglomerados na parte externa do estabelecimento, com distância inferior a um metro”.