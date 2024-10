PM flagra autor durante furto em supermercado

CARATINGA- O furto aconteceu na madrugada desta terça-feira(15), na avenida Moacir de Mattos, no centro de Caratinga.

Dois homens, sendo um de 27 anos e outro não identificado arrombaram, e um deles entrou no Supermercado Super Real. Vizinhos acionaram a Polícia Militar que chegou rapidamente e flagrou um dos homens no interior do estabelecimento portando um pé-de-cabra.

O homem de 27 anos foi preso em flagrante, e apreendido o instrumento utilizado na prática do crime e posteriormente conduzido para delegacia de Polícia Civil.

O outro indivíduo conseguiu fugir antes de ser constatada sua participação ao evento criminoso.