PM fecha o cerco contra criminosos, recupera veículo furtado e detém quatro autores

CARATINGA – Na madrugada desta quarta-feira (23), a Polícia Militar recuperou em Caratinga um veículo que havia sido furtado em Bom Jesus do Galho. Os militares prenderam três jovens e apreenderam um menor.

Uma equipe da PM, que estava ciente do furto ocorrido em Bom Jesus do Galho, deparou com um veículo com as mesmas características, iniciando um acompanhamento na praça Cesário Alvim. Na rua Benedito Valadares certificam se tratar do veículo furtado, sendo dado ordem de parada, ordem essa ignorada pelo condutor que iniciou fuga em alta velocidade pelas rua Raul Soares, travessa Jorge Coura Filho e rua Princesa Isabel pela contramão de direção.

“Temendo por um mal maior, considerando a fuga pela contramão em alta velocidade e o risco de causar um acidente, um dos militares efetuou um disparo no pneu traseiro lado direito do veículo, forçando o condutor a parar em frente ao número 297 da rua Princesa Isabel. Ao procederam a abordagem, todos os ocupantes foram submetidos a busca pessoal e logo foram algemados e conduzidos para o compartimento fechado da viatura”, informa a PM.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu e realizou seus trabalhos. Durante vistoria veicular, os militares encontraram uma touca ninja, um capacete e uma faca de aproximadamente 20 centímetros de lâmina, que foram apreendidos. “Salienta-se que um dos presos já tem passagem por roubo à mão armada e outro já foi preso no Rio de Janeiro portando um fuzil”, informa a PM.

O veículo recuperado foi removido para o pátio credenciado ficando a disposição de seu legítimo dono.

“O menor de idade recebeu voz de apreensão por ter assumido ser ele o autor do furto e os três maiores, voz de prisão por receptação, considerando que era um dos maiores que dirigia o veículo no momento da abordagem. Eles foram encaminhados para a Delegacia juntamente com os materiais apreendidos”, detalha a PM.