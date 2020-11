PM faz operação ‘Pandilha’ em todo o estado

Na área do 62º BPM, ações foram feitas em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – A Polícia Militar realizou nesta segunda-feira (9) em todo o Estado a operação que foi denominada “Pandilha”. A finalidade da operação foi reprimir ações ilícitas relacionadas a casas lotéricas, jogos ilícitos em geral e ao jogo de azar.

Na área do 62º Batalhão, a operação foi realizada na cidade de São João do Oriente, mais precisamente em um imóvel na avenida São Geraldo, no Centro.

Encerrados os trabalhos, foram obtidos os seguintes resultados: uma pessoa foi presa e os militares recolheram um aparelho receptor de jogo de azar (bingo), um terminal de jogo de azar (bingo), dois terminais de jogo do bicho; um carimbo de jogo do bicho, diversos blocos de anotações utilizados em jogo do bicho, um caderno de anotações de jogos de azar e 27 malotes para transporte de apostas.