PM faz alerta sobre golpes na Black Friday

CARATINGA – Black Friday é o dia que inaugura a temporada de compras natalícias com significativas promoções em muitas lojas. É um dia depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Para evitar alguns tipos de crimes, a Polícia Militar em Caratinga terá o efetivo reforçado. “É um dia muito esperado por comerciantes e lojistas em geral, onde há um aumento considerável de pessoas na área comercial, muitos esperam essa data para realizar compras diversas, principalmente eletrônicos, e é uma preocupação da Polícia Militar, fazer com que essa data se encerre de uma forma mais tranquila possível, principalmente no que se refere a prevenção de crimes de furto e de estelionato”, informou o tenente Fábio.

Ainda segundo o oficial da Polícia Militar, nessa data infratores usam de meios ardilosos diversos para tentar ludibriar comerciantes em geral, “pois são feitas muitas vendas enganosas, que dificilmente seriam cumpridas, e acontece do consumidor ficar empolgado e cair em um golpe”.

Com relação a comerciantes, o tenente Fábio disse que com aumento considerável de pessoas no interior das lojas, vendedores acabam não dando conta de atender a todos, e é nesse momento que ocorrem os furtos. “A gente vê exemplos de pessoas que andam de forma premeditada, em dupla ou trio, já com intenção de praticar crimes. Mulheres entram nas lojas arrancam os lacres das roupas e colocam no interior da bolsa. A gente quer aproveitar esse momento e pedir maior atenção por parte dos comerciantes, e vendedores nesse sentido, sempre que notarem atitude de uma pessoa estranha, abordar a pessoa, orientar, perguntar se ela está precisando de algo, pra ela saber que está sendo observada, está sendo acompanhada”.

Com relação aos consumidores, principalmente, com vendas eletrônicas, o tenente pede atenção no que se refere a coisas que fogem da normalidade, um produto que tem um preço que o vendedor não tem condições de cumprir, assim como o prazo de entrega, também pode ser um golpe. “É um momento que a gente vê que tem muitas pessoas que vão tentar se aproveitar para tentar ludibriar pessoas. É preciso ter muito cuidado com o Pix, às vezes a pessoa aproveita ali do momento da loja cheia, faz o agendamento de um pix, e depois ela cancela, então tem que tomar muito cuidado, conferir se o dinheiro caiu na conta antes de encerrar qualquer venda”.

A Polícia Militar realizou visitas nas principais lojas da cidade, e fez reunião com os gerentes onde terão eventos mais aquecidos por causa da data, repassou dicas de segurança, e verificou como será o funcionamento para evitar congestionamento de pessoas, que podem acabar se machucando. “Câmeras de segurança devem estar em um posicionamento bom e acompanharem em tempo real o movimento para evitar o furto, e se ocorrer que a pessoa seja identificada e presa. E é importante que os consumidores usem cartões e evitem andar com grande quantidade em dinheiro, e tenham uma compra tranquila e segura”, conclui o tenente Fábio.