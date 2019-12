PM evita assalto à lotérica de Ipanema

IPANEMA – Ação providencial da Polícia Militar evitou que uma lotérica, localizada no centro de Ipanema, fosse assaltada. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (3).

O dono do estabelecimento fez contato com a PM e disse que pessoas suspeitas estariam rondando o estabelecimento. Uma guarnição foi até o local e a avistou um dos suspeitos, que estava bem perto da lotérica. Quando os policiais militares foram abordá-lo, ele correu, sendo seguido por militar. Conforme a PM, durante a fuga, esse suspeito levou às mãos à cintura, dando a entender que ele pegaria uma arma de fogo, “para defender-se de eventual e iminente agressão letal, o policial militar efetuou disparo com arma de fogo que atingiu panturrilha esquerda, ocasionado sua queda, sendo então abordado e com ele apreendida uma arma de fogo, revólver calibre 38, devidamente carregado com 6 cartuchos intactos, que caiu ao solo ao seu lado, no momento da queda do infrator preso”, consta no boletim de ocorrência.

O indivíduo foi socorrido pelos militares e levado para o hospital de Ipanema, onde recebeu os cuidados médicos. O suspeito ficou detido sob escolta policial. Conforme a PM, que não revelou o nome do rapaz, ele é de Conselheiro Lafaiete e tem 22 anos de idade. Ele já esteve preso por tráfico de drogas.

Os levantamentos da PM indicam que haveria um comparsa, que fugiu numa moto e não tinha sido detido até o final dessa edição. Este indivíduo também é Conselheiro Lafaiete.