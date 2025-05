PM encontra mulher que família dizia estar desaparecida

CARATINGA- Nessa última terça-feira(6), uma mulher procurou a Polícia Militar após perceber o desaparecimento da filha, de 21 anos, que saiu de casa durante a madrugada da segunda-feira(5)sem que os familiares percebessem.

Inicialmente, não se preocuparam, pois a jovem costumava sair e retornar mais tarde.

No entanto, ao verificar mensagens no celular, constataram que ela manteve contato via WhatsApp com um homem identificado.

Ao ser localizado, ele informou que conhecia a mulher apenas por telefone e desconhecia seu paradeiro. A família relatou que ela havia mencionado a intenção de encontrá-lo.

Após diligências, a Polícia Militar descobriu que eles estavam juntos, que revelou que ela passava por problemas psicológicos e queria se afastar da família. Ela foi localizada em um hotel e orientada a reencontrar seus familiares.