PM e PC se pronunciam sobre caso de animal agredido pelo dono

CARATINGA- Ainda repercute o caso do cão da raça pastor alemão, que foi agredido pelo próprio dono a pauladas e jogado em uma lixeira. A respeito deste caso, Polícia Militar e Polícia Civil se pronunciaram ontem à imprensa.

PM

Conforme subtenente Sanches, o fato ocorreu na terça-feira (27), por volta das 19h. A Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima de que havia um cachorro numa lixeira e que estaria agonizando. “A PM foi até o local, contudo, não localizou o animal. Ao procurar vizinhos, eles falaram que o animal já tinha sido socorrido. Na denúncia constava o autor, um senhor de 39 anos, mas, ele não foi encontrado naquele momento”.

De acordo com o militar, conforme informações, o agressor ganhou o cachorro, de grande porte, já adulto, por isso, não estava acostumado com ele. “Segundo ele, o cachorro estaria salivando muito, dando a entender que estaria zangado, com a conhecida raiva. Quando ele cismou com o cachorro estava com Raiva, o cachorro também atacou a mãe dele e ele. Ele assustou, pegou um pedaço de pau e desferiu pauladas no cachorro. Segundo o autor, ele não queria matar o cachorro, tanto que ele ganhou e levou pra dentro de casa, mas, assustou quando atacou a mãe dele”.

Sanches destaca que, se for constatado crime de maus-tratos, a pena, pela Lei Sansão, é de reclusão de dois a cinco anos. “Em Caratinga não é tão comum esse tipo de crime, acontece, mas, não é tão comum, graças a Deus. Inclusive, por lei, até os animais que são usados para a nossa alimentação, não podem ser mal tratados, tem que ser abatidos da melhor maneira possível”.

A PM reforça que as denúncias são importantes para coibir este tipo de crime. “A sociedade de bem, se ver qualquer crime, seja de maus tratos, ligue para a polícia, mesmo que anonimamente e denuncie. Basta acionar 190, seu nome nem será perguntado. Caso necessite de mais informações, a pessoa pode até ser contatada, mas, seu nome nunca será revelado”.

PC

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o inquérito policial está em andamento na Delegacia de Caratinga. “Na data dos fatos, com as informações iniciais e depoimento do suspeito, a autoridade policial não encontrou elementos suficientes para ratificar o flagrante. Mais informações serão repassadas em momento oportuno”.