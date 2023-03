PM e PC prendem suspeito de duplo homicídio em Passa Dez

BOM JESUS DO GALHO – Um duplo homicídio assustou os moradores do povoado de Passa Dez, zona rural de Bom Jesus do Galho. O crime foi descoberto na manhã dessa quinta-feira (9), no entanto teria acontecido na noite anterior. Roseni Teixeira, 50 anos, e Davi, 43, são as vítimas. Em ação integrada, as policias Civil e Militar prenderam um suspeito, 43.

De acordo com o tenente Edenilson, por volta das 8h30, a Polícia Militar recebeu informações de que familiares tentaram fazer contato com as vítimas, o casal Roseni Teixeira, 50 anos e Davi, 43, que não atenderam. “Havia relatos no povoado, que no final da noite dessa última quarta-feira (8), algumas pessoas ouviram gritos parecendo uma confusão na casa. Mas o pessoal da localidade sabe que eles tinham costume de discutir, não levaram a sério o que teria acontecido. Os colaboradores me ligaram e me relataram o ocorrido. De imediato empenhei a viatura de Pingo-d´Água que era mais próxima ao local. Com equipe médica do povoado, eles abriram a porta da cozinha e de imediato viram a mulher caída e muito sangue, e a enfermeira constatou a morte, e no quarto estava o homem deitado na cama todo ensanguentado e também constatou a morte dele”, contou o tenente.

Foram realizados os trabalhos de preservação do crime, tenente Edenilson fez contato com o delegado Sávio Moraes, que enviou um investigador junto da perícia para o local. “É uma casa bem pequena, a mulher tinha várias perfurações no peito, uma profunda no pescoço, as mãos todas cortadas, indicando que ela lutou com o suspeito. E o homem, tinha uma perfuração profunda no pescoço, cortes nos braços, a janela de vidro estava quebrada, indicando que ele deu socos para tentar fugir”.

Como havia informações preliminares de conflitos que Davi tinha no Passa Dez com duas pessoas, com base nesse conhecimento, PC e PM passaram a fazer as diligências.

O primeiro alvo localizado disse estar sabendo que a PM estava no povoado e relatou que o segundo alvo, que foi preso, tinha sido visto saindo da casa das vítimas por volta das 23h.

Ainda segundo o tenente, o suspeito de 43 anos foi encontrado em sua residência, apresentou sua versão, e no local foram encontrados elementos indicando que ele seria o autor do crime. “A principal motivação do crime seria fofoca pretérita de que o autor teria saído com a mulher da vítima. Teve boletim de ocorrência, foram adotadas as medidas em janeiro, foi feito acompanhamento e os moradores diziam que estava tudo bem, o suspeito frequentava a casa das vítimas. Eles estavam sendo monitorados, por isso tínhamos condições de depois de acontecer o delito conseguir dar o devido acompanhamento para apoiar na elucidação do crime. Foi recolhida uma faca na residência do suspeito, mas já estava limpa”, acrescentou o oficial da Polícia Militar.

Indícios

O delegado Sávio Moraes disse que a perícia esteve no local juntamente com um inspetor de polícia e durante os trabalhos na casa das vítimas foi encontrada uma pegada, uma marca de chinelo e já na casa do suspeito, foram encontrados chinelos bem semelhantes, o que seriam indícios razoáveis dele envolvimento dele nesse crime. “Ainda durante a diligência pericial foram encontradas diversas marcas de sangue na casa dele, o que indica que possivelmente logo após o crime foi até a sua casa para se banhar, se limpar e nisso acabou respingando sangue pela casa. Foram encontradas marcas de sangue no corpo dele, bem como está com lesões de defesas das próprias vítimas”, informou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito possui antecedentes criminais por estelionato, injúria e uma tentativa de homicídio, e as vítimas apenas conflitos interpessoais. “E a possível motivação desse crime seria a desavença anterior, inclusive a vítima teria tentado sacar um facão para tentar agredir o suspeito no passado, entraram em via de fatos, mas foram contidos por populares”, frisou o delegado.

“Será ratificada a prisão, temos elementos suficientes de autoria e materialidade do crime, será representada prisão preventiva dele e no prazo de dez dias a conclusão do autor de prisão em flagrante do inquérito policial. O suspeito nega os fatos, alega que não tem nada contra as vítimas, aparentemente está sob efeito e remédios, toma remédio controlado, e testemunhas confirmaram que ele esteve durante a madrugada em Caratinga para atendimento médico, contudo, testemunhas relatam que ele já havia planejado esse crime e que inclusive o viram saindo da casa das vítimas no horário compatível com autoria delitiva. Eles tinham uma relação de amizade, tudo indica que ele entrou na casa a convite da vítima mulher que supostamente ele já teve algum relacionamento ou queria ter, e lá dentro aconteceu algum desacerto e ele resolveu dar cabo a vida das vítimas”, concluiu o delegado.