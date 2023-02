PM e PC prendem homem que teria tentado matar um militar

UBAPORANGA – Em uma operação conjunta realizada na manhã dessa quinta-feira (9), a polícias Militar e Civil conseguiram prender um homem, 22 anos, que teria tentado contra a vida de um militar.

De acordo com o tenente Arthuzo, a ocorrência teve início na tarde do último domingo (5), quando um policial militar de Ubaporanga estava conduzindo a viatura sozinho descolocando para a casa do comandante de guarnição, e nesse ínterim viu que o suspeito passou dirigindo um carro. “Sabedor que esse indivíduo está com a carteira de habilitação cassada, e também é envolvido em vários crimes desde quando menor, inclusive sendo suspeito até de crime de homicídio em Inhapim, e alvo de monitoramento da polícia, o militar decidiu abordá-lo sozinho. Ele estacionou o veículo próximo a um restaurante da cidade, na praça central, o militar o abordou, e ele teve a ‘cara de pau’ de alegar que não estava conduzindo o veículo. No momento ele ficou nervoso, mas mesmo assim foram adotadas as medidas de trânsito. O padrasto chegou e se identificou como dono do veículo, o militar passou o veículo para o dono e saiu com a viatura, uma ocorrência normal”, explicou o tenente.

Ainda de acordo com o oficial da PM, posteriormente o militar retornou para o quartel, momento em que um indivíduo falou para os policiais que o rapaz abordado sacou uma arma quando a viatura passou. Os militares saíram a procura e não o encontraram.

Nessa quarta-feira (8), os policiais conseguiram as imagens pelo Olho Vivo de Ubaporanga. “Fica claro a viatura passando, ele (suspeito) veio logo atrás e sacou a arma. Depois disso não foi possível ter mais visão, mas a gente entende que ele possa ter efetuado algum disparo, porque tem um revólver calibre 32 com cartucho picotado, que pode ter sido usado por ele. Achamos algo muito grave, pois a pessoa que faz ameaça a um soldado da Polícia Militar está fazendo a todo o estado”, enfatizou Arthuzo.

O tenente fez contato com o comandante do 62º de Batalhão da PM, tenente-coronel André Pedrosa, que conversou o delegado regional, Ivan Sales, e juntos adotaram as providências.

SUSPEITO PRESO

O delegado Almir Lugon agradeceu ao tenente Arthuzo que compartilhou todas as informações para que a operação fosse bem-sucedida. “O roubo que originou a prisão preventiva expedida pela autoridade judicial aconteceu no dia 28 de dezembro do ano passado. Esse indivíduo junto com outro, espancou uma vítima e subtraíram a carteira dela com R$ 600,00. Essa vítima disse que esse indivíduo fez a mesma coisa com ela por duas vezes. Inclusive ela não registrou ocorrência porque o suspeito é temido em Ubaporanga. Verificamos que os requisitos da preventiva se faziam presentes, e um fato que despertou a necessidade da urgência na medida, foi quando a Polícia Militar ainda nessa semana nos trouxe a informação dessa tentativa contra a vida do policial militar. No exato momento em que a Polícia Militar nos trouxe essas informações, e é muito importante essa cooperação, esse compartilhamento das informações entre as polícias, vimos a necessidade da urgência de uma reposta a um caso desse porque nós sabermos que em muitos estados esse conflito entre criminosos e policiais gera uma reação violência em cadeia, então entendemos que tinha necessidade de uma resposta rápida por parte da polícia”.

Com o mandado de prisão preventiva e de busca na residência do suspeito, nessa quinta-feira (9) ele foi preso em casa e apreendidos um quilo de maconha, o revólver que aparece nas imagens e uma munição picotada. “Então ele será autuado por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e aí temos um fato novo, a munição que encontramos estava com sinais que houve acionamento, então nós vamos investigar, há um inquérito instaurado para análise dessa ameaça ao policial, e para verificar se houve uma tentativa de homicídio. Portanto, ele está respondendo por roubo, vai responder por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e há uma possibilidade de responder por uma tentativa de homicídio”, ponderou o delegado.

Ao concluir, Almir Lugon frisou, que “a gente quer deixar claro, tanto a Polícia Militar, quanto a Civil, é que nós não vamos permitir isso em hipótese alguma em nossa região, que indivíduos afrontem as forças de segurança estatal, vamos responder de forma enérgica e também obedecendo os rigores da lei. O importante dessa operação é que cumprimos a lei e demos uma reposta que o caso merecia”.