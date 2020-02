PM e PC apreendem farta quantidade de drogas e duas armas de fogo em Raul Soares

RAUL SOARES – Cinco barras de maconha pensando quatro quilos, outras cinco barras menores pesando 80 gramas, uma de crack pesando 150 gramas, 80 gramas de cocaína, duas balanças, dois aparelhos celulares, duas armas de fogo e 32 munições, foi o material apreendido na tarde desta segunda-feira (17) pelas polícias Civil e Militar no córrego dos Pinheiros, em Raul Soares.

Durante operação conjunta do 5º pelotão PM de Raul Soares e a Polícia Civil, foi realizado o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela juíza de direito em desfavor de Antônio Roberto Pereira, vulgo “Toninho Muxiba” que reside na fazenda situada no córrego dos Pinheiros, zona rural de Raul Soares.

Com a fazenda cercada pelos policiais civis e militares, Antônio tentou evadir pelos fundos da residência com as sacolas de droga e pulou no poço de peixe para tentar inutilizá-las ou escondê-las, mas acabou sendo foi alcançado.

Os suspeitos Felipe Antônio Rosa, 22 anos, e Euzébio e Carlos Henrique Martins Calais, 21, fugiram pelos fundos da casa, e correram pelo pasto, sendo alcançados e detidos pelos policiais. “Ambos são frequentemente vistos no local e ajudam Antônio na preparação/fracionamento da droga para revenda”, frisa o registro da ocorrência.

Antônio Roberto, Felipe Euzébio e Carlos Henrique, juntamente com todos os materiais apreendidos, foram conduzidos a delegacia de Polícia Civil em Raul Soares para as demais providências.