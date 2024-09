PM e bombeiros são homenageados pela atuação em caso de boi que invadiu escola

CARATINGA- A cena repercutiu em todo o país. A invasão de um boi em uma escola de Caratinga. Situação atípica, que provocou pânico e exigiu uma reposta rápida das autoridades.

Reconhecendo o empenho da Polícia Militar e Bombeiros, que contribuíram para o final feliz, a Escola Municipal Doutor Maninho realizou uma homenagem aos profissionais. Eles receberam flores e ouviram um texto especial sobre aquele 13 de setembro.

De acordo com a coordenadora pedagógica Aline Lucas, o episódio lamentável daquela sexta-feira, ocorreu faltando aproximadamente três minutos para o início da aula. “Neste horário as crianças estão chegando, alguns com seus familiares. E este boi já veio atropelando um de nossos alunos, que também estava acompanhado de um responsável. Esbarrou também na porta da escola, em outra criança, em outro familiar e entrou já no sentido do corredor e das salas. Um dos nossos funcionários conseguiu contê-lo dentro de uma sala e imediatamente os funcionários tentaram manter a segurança, acolhendo as crianças na diretoria, nas nossas dependências aqui na parte de baixo. Imediatamente as forças de segurança foram acionadas, o Corpo de Bombeiros, a polícia, os próprios pais que estavam por perto tentaram, dentro das possibilidades, atuar para poder conter o boi e também retirá-lo da escola sem machucá-lo”.

De acordo com Aline, como no pátio estava muitas crianças havia o risco de uma tragédia, mas, felizmente, a situação foi controlada. “Nós estamos numa semana literária, a rede municipal está promovendo a semana literária, cada dia da semana nós temos uma ação de leitura. Hoje é o piquenique literário, onde as famílias foram convidadas a participar conosco, junto com as crianças. E nós achamos muito providencial que as forças de segurança estivessem aqui conosco, junto com as famílias, para prestigiar esse momento, mas também para receber a homenagem muito justa pelo trabalho realizado naquela sexta-feira”.

Sargento Eduardo, da Polícia Militar, lidou diretamente com o boi durante todo o resgate. A experiência com animais foi fundamental para a tomada de decisões, como frisa Tenente Renato. “Foi uma ocorrência atípica, mas a Polícia Militar está sempre disponível para atender a sociedade, a comunidade, nas diversas demandas que surgem. E nesse dia a Polícia Militar veio, juntamente com o Corpo de Bombeiros e graças a essa intervenção rápida, teve um desfecho que causou menos danos, tanto materiais quanto danos físicos às pessoas que estavam aqui no estabelecimento educacional. E nós destacamos também a importante participação do Sargento Eduardo. A intervenção dele foi muito importante nessa ocorrência, ajudou a resolver o problema ali de forma rápida e ele já tinha a habilidade ali em lidar com animais, ele conseguiu muito bem atuar nessa ocorrência e fazer a imobilização desse animal, proporcionando a retirada sem maiores danos, tanto patrimoniais, quanto de lesões para as crianças aqui do estabelecimento educacional. Não é um tipo de ocorrência rotineira que atuamos, mas estamos sempre prontos para servir a sociedade em todas as suas demandas”.

O bombeiro Arilson também enfatiza a emoção do reconhecimento das crianças ao trabalho realizado em conjunto com a PM. “É muito gratificante, porque a nossa vida é servir. Quando chegou essa ocorrência atípica, nós viemos para solucionar o problema. E hoje, nosso coração se alegra muito. A gente vê essas crianças felizes e nós trabalhamos para isso, para a sociedade e pelo reconhecimento também de todos. As crianças, a cada dia, nos tratam como como heróis, mas a gente vê que, na verdade, a gente não fez nada mais que nossa obrigação”.