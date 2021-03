PM divulga resultado de operações para prevenir crimes

Ações foram realizadas no bairro Santa Cruz e adjacências

CARATINGA- Com objetivo de prevenir homicídios e outros crimes violentos, além da promoção da sensação de segurança, a Polícia Militar está realizando desde o último dia 15, várias operações no bairro Santa Cruz e adjacências.

Em entrevista coletiva nesta última segunda-feira (22), o capitão Jefferson disse que as operações tiveram início após os acontecimentos registrados nos últimos dias, como a tentativa de homicídio ocorrida no dia 12 de março, na Praça Santa Luzia, no bairro Anápolis, quando três pessoas foram baleadas.

“Em função dessas operações que foram realizadas nos bairros Santa Cruz, Doutor Eduardo, Anápolis, Bom Pastor, Santo Antônio e Esperança, foram cinco pessoas presas, entre elas, dois indivíduos suspeitos de terem participado da tentativa de homicídio ocorrida na praça do bairro Anápolis; três menores apreendidos; três mandados de prisão cumpridos; duas armas de fogo apreendidas, além de 50 munições de calibres diversos; quantidade considerável de entorpecentes, sendo 361 microtubos de cocaína, 60 buchas de maconha e 29 pedras de crack, uma balança de precisão e R$ 1.137 em dinheiro; e houve também três veículos apreendidos, sendo que um deles era produto de roubo”, informou o capitão.

Durante a apresentação do balanço dessas operações, o capitão Jefferson destacou que elas continuarão enquanto forem necessárias. “Então, solicitamos todas as pessoas que residem nesses bairros que apoiem as ações que estão sendo realizadas pela Polícia Militar. Nas situações em que houver informações a repassar, que repassem por meio de ligações ao telefone 190, em casos mais emergenciais, ou pelo Disque-Denúncia 181, para realizar denúncias. Ou diretamente a um policial militar que esteja trabalhando ali no bairro”, concluiu o capitão.