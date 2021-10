PM detém oito pessoas e apreende mais de 20 quilos de drogas no centro

Duas armas de fogo e munições também foram apreendidas

CARATINGA – Uma operação da Polícia Militar resultou numa grande apreensão de drogas, armas de fogo, dinheiro e oito pessoas detidas. A ação foi realizada nessa quarta-feira (27).

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo receberia certa quantidade de drogas no terminal rodoviário Carlos Alberto de Mattos, a “Rodoviária Nova”, e em seguida transportaria o material ilícito até uma residência na rua Ignácio Tomé, mais conhecida como “Cantinho do Céu”, no centro da cidade.

De posse da denúncia, foi realizada uma operação policial, e um monitoramento por equipes descaracterizadas, que conseguiu identificar o imóvel. Ainda durante o monitoramento foi possível identificar um indivíduo, alto, magro com camisa branca de time de futebol, saindo da residência denunciada com uma mochila de cor preta. Após a identificação do imóvel, e a suspeição que o indivíduo sairia com produtos ilícitos, as equipes policiais que estavam nas imediações deslocaram para realizar a abordagem.

Durante o deslocamento, uma equipe deparou com o indivíduo de 20 anos, que ao perceber a presença dos militares, saiu correndo e entrou em um beco de uma residência, jogando a mochila dentro do imóvel e continuando a tentativa de fuga. O suspeito foi seguido por um militar e abordado.

No decorrer das diligências, a bolsa dispensada pelo suspeito foi localizada em um dos quartos do imóvel, na presença do morador, a bolsa foi vistoriada e dentro dela foram encontradas 757 pedras de crack, 130 buchas maconha, além de quatro barras e cinco tabletes da mesma droga, uma porção grande de crack, um revólver calibre 32, com seis munições intactas, e uma balança.

Durante a busca pessoal em comparsas foi encontrado, dentro da bermuda do suspeito de 21 anos, um tablete de maconha.

Ainda durante a intervenção policial, foi observado que a motocicleta CG Titan, de cor vermelha, de propriedade do suspeito de 35 anos estava parada em via pública impedindo o fluxo de veículos, sendo removida para o pátio da Fervel.

Após encerramento das diligências, os suspeitos e materiais apreendidos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.

DESDOBRAMENTO

Enquanto os policiais militares se encontravam na delegacia confeccionando o registro da ocorrência, receberam novas informações relatando que uma mulher estava trazendo droga de ônibus, de Belo Horizonte à rodoviária de Caratinga, para ser entregue ao suspeito de 28 anos.

Dando credibilidade às informações, uma equipe de policiais deslocou até Ipatinga, onde viram a mulher citada na denúncia.

Os militares acompanharam o ônibus até o terminal rodoviário em Caratinga. Após a suspeita desembarcar e pegar a mala, ela sentou-se em um banco, e passou a usar o aparelho de telefone celular, momento que foi abordada. Dentro da mala foram encontradas 24 porções grandes de maconha acondicionadas em balões de festa, e um aparelho de telefone celular, que a autora utilizava para comunicar com o indivíduo que receberia a droga em Caratinga.

No momento da abordagem da suspeita de 26 anos, entrou no pátio do terminal rodoviário um veículo Honda Civic o qual os militares tinham conhecimento que era de propriedade de outro suspeito de 30 anos.

Ao perceber a intervenção policial, o motorista efetuou uma manobra virando seu veículo e fugindo em alta velocidade. Nesse momento as equipes policiais que estavam nas proximidades deslocaram para realizar o cerco ao veículo. Após o autor ser contido, foi realizada busca no interior veículo, sendo localizado pelo debaixo do banco do motorista, uma pistola calibre 380, inox, carregada com 18 munições intactas e uma picotada. Já no console do veículo foram localizados R$ 2.954,00, nove dólares e uma nota de 10 mil guaranis (moeda do Paraguai).

Foi solicitado do suspeito os documentos de porte obrigatório, ele disse que não tinha Carteira Nacional de Habilitação. O veículo foi removido para o pátio da rebocadora Fervel. Todos envolvidos, materiais apreendidos, e testemunhas foram apresentados à delegacia de Polícia Civil para demais providências.