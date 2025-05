PM detém envolvidos em tentativa de homicídio e tráfico de drogas em Martins Soares

MARTINS SOARES – A Polícia Militar prendeu e apreendeu três pessoas na manhã deste domingo (04), após uma tentativa de homicídio registrada no Córrego Espraiado, zona rural do município. Um homem de 38 anos foi esfaqueado e socorrido em estado grave.

De acordo com a PM, o crime ocorreu por volta das 5h30. A vítima sofreu diversos ferimentos em regiões vitais e foi levada com urgência para atendimento médico. Durante as diligências, uma adolescente de 17 anos foi apreendida por envolvimento no crime, e seu irmão, um jovem de 18 anos, acabou preso por tráfico de drogas.

Outro suspeito, um homem de 27 anos apontado como autor direto das agressões, ainda não foi localizado.

Durante a operação, os militares apreenderam 10 pedras de crack, 11 buchas de maconha, três frascos de lança perfume, um celular e R$ 355,00 em dinheiro.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Um dos envolvidos não tinha sido detido até o final desta edição.