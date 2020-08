PM detém dois suspeitos de tráfico de drogas

CARATINGA – Um indivíduo, 34 anos, e um adolescente de 15, foram detidos pela Polícia Militar na última sexta-feira (31/07), na rua Coronel Antônio Saturnino, no bairro Esperança.

A ação teve início quando os militares ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades de um trailer, e quando se aproximaram, o dono do trailer e o menor tentaram fugir, mas foram abordados.

Com o dono foram encontrados R$ 266,00, e com o menor R$ 19,00. Segundo denúncias, houve um tumulto nas proximidades do trailer, e seu proprietário foi visto de posse de uma arma de fogo, efetuando um disparo. Após o disparo, ele entregou a arma ao menor, que saiu correndo em direção ao cemitério.

Segundo levantamentos da PM, por diversas vezes usuários de drogas realizaram contato com o dono do trailer, que determinava que o menor buscasse as drogas e entregasse aos usuários.

Durante varredura nas proximidades do cemitério foi encontrado um revólver calibre 32, municiado com quatro cartuchos intactos, um cartucho picotado, um cartucho deflagrado, uma réplica de pistola, e um recipiente plástico contendo nove pedras de crack embaladas para comércio.

Os dois envolvidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil junto com os materiais apreendidos.