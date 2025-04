PM detém autores por tráfico e furto, e recupera bicicletas na zona rural de Manhumirim

MANHUMIRIM – A Polícia Militar deteve dois indivíduos e recuperou duas bicicletas furtadas durante uma operação realizada nesta quinta-feira (10), na zona rural do município. A ação também resultou na apreensão de drogas.

Após o registro do furto das bicicletas, as equipes policiais iniciaram diligências para localizar os bens e identificar os envolvidos. Um dos suspeitos, um homem de 26 anos, foi localizado e preso.

Na sequência da operação, os militares identificaram e apreenderam um adolescente de 16 anos, que havia receptado os objetos furtados. Durante a abordagem, com o menor foram encontradas 37 pedras de crack, porções fracionadas da mesma substância, três tabletes e quatro buchas de maconha, além de uma barra parcialmente fracionada e um aparelho celular.

As bicicletas foram recuperadas e, juntamente com os materiais apreendidos, encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, onde os autores foram apresentados.