PM detém autores de roubo em comércio

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um jovem, 29 anos, foi preso e um menor, 14, foi apreendido na noite desta terça-feira (23) no córrego do Desengano, zona rural de Santa Bárbara do Leste. Segundo a Polícia Militar, ambos seriam os autores de um roubo. Os militares recuperaram 91 reais e uma réplica de arma de fogo.

Durante patrulhamento a guarnição policial de Santa Barbara do Leste foi acionada a respeito de um roubo a estabelecimento comercial localizado às margens da rodovia.

Segundo a vítima, 53, ela estava em sua mercearia momento em que os autores chegaram e anunciaram o assalto. Ainda conforme a vítima, um dos indivíduos estava armado.

A vítima disse que foi agredida na cabeça por um dos autores e em determinado momento percebeu que se tratava de um simulacro e tentou segurar o autor entrando em luta corporal com um deles.

Equipe policial chegou ao local pouco depois e conseguiu realizar a prisão do jovem. Com ele foi apreendido o dinheiro roubado (R$ 91,00) e o simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

Durante diligências o menor infrator de 14 anos também foi localizado e apreendido em flagrante. Ambos confirmaram a participação no crime e foram reconhecidos pela vítima.

A vítima ficou lesionada na cabeça sendo socorrida ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora pelos Bombeiros Voluntários.

Autor e menor infrator foram apresentados na delegacia de Polícia Civil.

REAGIR NUNCA É O IDEAL

Durante entrevista, o capitão Jefferson disse que recomendação da Polícia Militar é que as pessoas não tentem reagir, embora nesse caso tenha existido uma réplica, em várias situações fica difícil diferenciar uma arma real de um simulacro. “Nesse momento a pessoa precisa ficar calma, observar características físicas dos autores, roupas, cicatrizes, tatuagens, algo que ajude a Polícia Militar identificar esse cidadão logo em seguida, e também coletar dados do veículo utilizado”, informou o capitão.