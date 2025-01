PM detém autores de homicídio em Raul Soares

Vítima teria usado drogas dos acusados sem consentimento

RAUL SOARES – O corpo de David Monteiro Rosa, de 48 anos, foi encontrado na noite desta quarta-feira (22) na avenida Professora Elza Bacelar, vila do Asilo, em Raul Soares. A causa da morte foi homicídio. A Polícia Militar foi acionada e deteve os dois autores, sendo um jovem, 18 anos, e um menor, 16. Conforme a PM, os autores teriam pedido para David guardar drogas, porém ele as usou.

A PM foi informada sobre o crime e encontrou a vítima sem vida e com sinais de violência no corpo. Imediatamente foi realizado o isolamento e preservação do local. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu e realizou os trabalhos. O perito disse que o corpo estava em avançado estágio de putrefação, entretanto constatou uma ferida ‘perfuro-incisa na lateral direita do pescoço e uma ferida perfuro-incisa na região abdominal’.

Durante as diligências, diversas pessoas próximas da vítima foram entrevistadas, até que em dado momento dois irmãos foram apontados como suspeitos do crime.

Os suspeitos foram presos em flagrante, mais cedo, por outra guarnição PM, sendo um jovem do sexo masculino de 18 anos e um adolescente de 16 anos de idade, pelo crime de furto, os quais encontravam-se na sede do Pelotão PM para registro do REDS, sendo que inicialmente, quando do atendimento do furto, não se tinha conhecimento do homicídio consumado e ambos ainda não eram apontados como suspeitos do homicídio consumado.

Os suspeitos ao serem contraditados, apresentaram versões diversas, contudo, irmão mais velho disse que de fato havia ocorrido um atrito entre a vítima e os irmãos.

O adolescente negou a autoria. Entretanto, o autor de 18 anos descreveu de forma clara que na noite de sábado (18/01/2025) havia deixado certa quantidade de entorpecente (crack) na casa da vítima para ser guardada. A vítima, que era dependente químico, receberia pelo serviço o equivalente a R$50,00 em pedras de crack.

O autor continuou o relato dizendo que no dia seguinte, por volta das 12 ou 13 horas, ele e o irmão (adolescente) foram até à casa da vítima para buscar a droga, mas chegando lá deparou com a vítima sob efeito do entorpecente, vez que havia consumido tudo o que tinha sido deixado na casa. A partir daí os irmãos decidiram matá-lo, deixando o corpo no local após o fato.

Ambos foram apresentados na delegacia para a adoção dos procedimentos cabíveis.