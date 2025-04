PM desmonta laboratório de refino de drogas em Martins Soares

MARTINS SOARES – Uma operação da Polícia Militar realizada nesta terça-feira (8) resultou na prisão de três indivíduos e na desmontagem de um laboratório clandestino de refino de drogas no Córrego Espraiado, zona rural de Martins Soares. A ação foi deflagrada após informações sobre uma transação de armas e entorpecentes.

Durante a operação, os militares abordaram dois suspeitos que trafegavam em uma motocicleta. Com eles, foi encontrado um revólver calibre .38, com capacidade para seis munições, e uma barra de cocaína. Após diligências, o terceiro envolvido, suspeito de fornecer o material ilícito, foi localizado em sua residência, onde os policiais se depararam com um laboratório utilizado para o refino e embalo de drogas.

No local, foram apreendidas cinco barras de cocaína, além de cinco sacolas pretas e duas sacolas transparentes contendo a mesma substância, além de uma barra fracionada de cocaína. Também foram recolhidos um recipiente de vidro com maconha, uma planta da droga, e quatro recipientes com sementes de maconha.

O laboratório contava com uma balança de precisão industrial da marca URANO, duas balanças de precisão menores, um rolo de papel filme, um rolo de durex, quatro rolos de fita adesiva metalizada, quatro mantas térmicas aluminizadas e uma placa de LED, material comumente utilizado para o cultivo indoor de entorpecentes.

No tocante ao armamento, além do revólver encontrado com os primeiros suspeitos, os policiais apreenderam na residência uma pistola modelo G2c, calibre 9mm, com numeração suprimida, uma garrucha calibre .22, 66 munições calibre .380, 62 munições calibre 9mm, 16 munições calibre .40, cinco munições calibre .38, além de cinco cápsulas calibre .38 já deflagradas.

Também foi apreendida uma motocicleta, utilizada pelos autores no momento da abordagem.

Os três suspeitos e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia de plantão. A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 190 (emergência) e 181 (Disque Denúncia Unificado).