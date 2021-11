PM desmente notícia de que fãs tentaram saquear aeronave

CARATINGA– Alguns jornais divulgaram que fãs tentaram saquear itens de Marília Mendonça após o acidente, enquanto a aeronave permanecia no local, para que fosse dado início à investigação. A notícia repercutiu negativamente na cidade de Caratinga, tendo em vista que o município que homenageou a cantora no mesmo dia do acidente, ficou visto de forma desrespeitosa em todo o País.

Com o objetivo de apurar esta situação, o DIÁRIO procurou a Polícia Militar que fez a guarda do local desde o dia do acidente. De acordo com a PM, na madrugada de sábado (6), algumas pessoas tentaram se aproximar da área em que a aeronave estava, acredita-se que por curiosidade, mas, não há comprovação de que elas pretendiam pegar pertences da cantora. A PM ainda disse que logo que percebeu a aproximação destas pessoas, advertiu a proibição da entrada e estas foram embora.

Portanto, é Fake News, a notícia de que fãs tentaram pegar itens da aeronave.