PM desencadeia operação no bairro Doutor Eduardo

Foram apreendidas drogas, réplicas de arma de fogo e três pessoas foram presas por tráfico de drogas

CARATINGA – A Polícia Militar realizou uma grande operação no bairro Doutor Eduardo nessa quinta-feira (3), onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com objetivo de combater o tráfico de drogas.

De acordo com o tenente Fábio, a operação foi realizada em ruas diferentes, mas no mesmo bairro, com a finalidade de verificar a posse de substâncias entorpecentes e de armas, de acordo com várias denúncias. “Logramos êxito na apreensão de grande quantidade de maconha, cocaína, balança, além da prisão de dois indivíduos maiores e uma mulher de 31 anos”, disse o oficial da Polícia Militar.

Na rua Maria Augusta de Mattos, a polícia encontrou quatro cápsulas de cocaína, da cor rosa, uma pedra de crack, R$1.040,00, uma balança, três simulacros de arma de fogo e uma faca. Um jovem de 18 anos foi preso.

Já na rua Nova Conquista foram apreendidos um aparelho celular, uma barra de maconha, quatro tabletes da mesma droga, duas buchas, duas pedras de crack, seis cápsulas contendo cocaína, oito papelotes do entorpecente e R$ 87,00. Outro jovem de 18 anos foi detido.

E na praça Antônio Rodrigues, a PM conseguiu apreender duas pedras de crack, uma bucha de maconha, uma balança de precisão, uma sacola contendo diversas cápsulas cor rosa, um caderno contendo diversas com nomes de pessoas e valores, além de R$ 320,00. Uma mulher de 31 anos foi detida.

De acordo com o tenente Fábio, os dois indivíduos de 18 anos têm diversas passagens por tráfico de drogas enquanto menores, e a mulher também já tem antecedentes criminais.