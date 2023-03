PM desencadeia Operação Balaústres em Manhuaçu

MANHUAÇU – No início da manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Militar, por meio do 11º Batalhão, desencadeou operação de combate ao tráfico de drogas para a desarticulação de uma organização criminosa que atua nos bairros Nossa Senhora Aparecida e São Francisco de Assis, em Manhuaçu.

Segundo a PM, foram meses de preparação para a execução da operação denominada ‘Balaústres’, iniciou ainda em 2022, em decorrência da escalada da violência dos últimos anos em Manhuaçu, devido a disputa entre grupos rivais envolvidos com o tráfico de drogas. “A Polícia Militar, por meio do setor de inteligência, detectou que um dos pontos principais de vendas de um grupo criminoso atuante na comunidade São Francisco de Assis era a localidade conhecida por “Balaústres””.

Diante do cenário a Polícia Militar, conjuntamente com o Ministério Público, desenvolveu a Operação Balaústres. No decurso da atividade foram realizados acompanhamentos de infratores que vendiam entorpecentes na localidade, resultando na prisão em flagrante de 41 usuários com a respectiva apreensão das drogas adquiridas e 11 prisões em flagrantes por tráfico de drogas.

“Tais ações da PM, possibilitaram a expedição de mandados de prisão preventiva de infratores diretamente ligados à venda de drogas ilícitas, sendo todos eles cumpridos com êxito na data de hoje (ontem)”, explica o comando da operação.

O comandante do 11º Batalhão, tenente-coronel Luciano Reis, ressaltou durante entrevista que a Operação Balaústre foi um absoluto sucesso, com as devidas prisões de indivíduos que causavam insegurança à comunidade local.

Sob o comando do major Giovane, a operação contou com mais 70 policiais militares e 25 viaturas. Durante o cumprimento dos mandados judiciais 14 pessoas foram presas e ainda foram localizadas 126 pedras de crack e porções de outras substâncias entorpecentes, munições e R$962,00 em dinheiro.

Os comandantes da 72ª Cia PM, capitão Túlio e da 273ª Tático Móvel, tenente Eledylson, enfatizaram a importância da participação da comunidade para o êxito desse tipo de operação policial, por meio de denúncias que podem ser realizadas via disque denúncia 181 ou do telefone de emergências policiais 190, além de afirmarem que as ações de repressão qualificada e prevenção aos crimes violentos permanecerão na localidade.

“Espera-se que a ação da Polícia Militar contribua significativamente para a prevenção de crimes violentos em Manhuaçu e gere sensação de segurança em todo o bairro Nossa Senhora Aparecida”, finaliza o comando da operação.