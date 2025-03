PM desencadeia ações contra o tráfico no córrego Palmital e no bairro Bom Jardim

MANHUAÇU – Nesta quarta-feira (26/02), a Polícia Militar desencadeou ações contra o tráfico de drogas no córrego Palmital e no bairro Bom Jardim, em Manhuaçu.

Córrego Palmital

Na tarde desta quarta-feira, equipes da Polícia Militar realizaram uma operação bem-sucedida no Córrego Palmital, zona rural de Manhuaçu, resultando na apreensão de drogas e uma arma de fogo.

A ação, desencadeada após o recebimento de denúncias anônimas, levou os policiais até a residência de um suspeito. Durante as buscas no local, foram apreendidos sete papelotes com cocaína, 36 bucha de maconha uma garrucha calibre 22 e quatro munições.

Um jovem, 22 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos para as devidas providências legais.

Bairro Bom Jardim

A Polícia Militar realizou uma operação no bairro Bom Jardim, em Manhuaçu, que resultou na prisão de uma suspeita, 21 anos, por tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes.

A ação ocorreu na rua Anália Maria Dias, como parte de uma operação de combate ao tráfico em áreas de atenção. Durante a abordagem, foram apreendidas 20 porções de crack (pedras brutas) e 32 porções de cocaína.

A jovem foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil juntamente com as drogas apreendidas para as devidas providências legais.

“A Polícia Militar ressalta a importância da participação da comunidade no combate ao crime. Informações podem ser repassadas pelo telefone de emergência 190 ou pelo Disque Denúncia Unificado: 181”, destaca a PM.