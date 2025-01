PM desencadeia ações contra o tráfico em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – No último final de semana, a Polícia Militar realizou ações contra o tráfico de drogas em São João do Oriente. No total, três pessoas foram conduzidas pelos militares.

Sábado

No sábado (11), a PM desencadeou operação na rua Raimundo Lino, quando os militares identificaram situação suspeita em uma residência.

Durante patrulhamento, os policiais militares avistaram um adolescente de 17 anos na janela da casa, ao lado de uma planta que aparentava ser um pé de maconha. Ao perceber a presença dos militares, o menor entrou rapidamente na residência levando a planta consigo. Diante do flagrante, os policiais militares o abordaram e confirmaram que se tratava realmente de maconha.

Na sequência, uma busca foi realizada na casa, onde foram apreendidas maconha, crack e cocaína.

Durante a ocorrência, a namorada do adolescente, uma jovem de 20 anos, também foi questionada sobre a presença de outros materiais ilícitos. Ela entregou aos militares uma caixa de papelão contendo uma barra grande de maconha.

Diante dos fatos, a mulher foi presa pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor. Já o menor foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, acompanhados do material apreendido.

Domingo

Na tarde de domingo (12), a PM prendeu um homem de 20 anos por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no córrego dos Marques, zona rural de São João do Oriente.

Após os militares receberem uma denúncia sobre o tráfico de drogas, de imediato, uma equipe deslocou-se até o endereço para averiguação. No local, os policiais visualizaram, no quintal da residência, oito plantas com características semelhantes a pés de maconha.

O morador autorizou a entrada em sua residência, onde foram localizadas mais quatro buchas de maconha, além da quantia de R$150,00.

O jovem assumiu ser o proprietário dos materiais apreendidos. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga.