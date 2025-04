PM desarticula esquema de tráfico de drogas em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS- Em uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão, a Polícia Militar de Santa Rita de Minas, nessa quinta-feira(10), desarticulou um esquema de tráfico de drogas no bairro Caparaó. A ação foi deflagrada após diversas denúncias anônimas informar sobre a atuação de um grupo criminoso na região, com estrutura organizada para comercialização e distribuição de entorpecentes.

Durante a operação, os militares tiveram que utilizar ferramentas para acessar uma residência onde, segundo as denúncias, funcionava um ponto de preparo e armazenamento de drogas. No imóvel e em locais próximos, foram apreendidos dois tabletes de substância semelhante à maconha, um pino com cocaína, balanças de precisão, papel filme, celulares, quase R$ 3.600 em dinheiro, tocas ninjas e diversos materiais utilizados na embalagem e fracionamento dos entorpecentes.

Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para os procedimentos legais cabíveis. A operação contou com o apoio de equipes da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) do 11º Batalhão de Manhuaçu.