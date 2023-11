PM de São João do oriente detém quatro pessoas por tráfico de drogas

Dois jovens de 21 e 24 anos e dois adolescentes de 16 anos foram detidos pela Polícia Militar em São João do Oriente por tráfico de drogas.

Equipe recebeu denúncia que havia dois indivíduos de outra cidade morando em uma residência no bairro Novo Cruzeiro.

A denúncia informava também que os indivíduos mantinham contato com diversos menores a fim de recrutá-los para o tráfico de drogas.

Durante diligências os menores foram vistos na porta da residência e com eles apreendido uma bucha de maconha. Dentro da residência denunciada foi aprendida quantidade significativa de dinheiro em moedas trocadas, uma quantidade de drogas e dois indivíduos oriundos de Belo Horizonte.

Os indivíduos possuem passagem por tráfico de drogas e possuem penas restritivas de direito na comarca de Belo Horizonte.

Autores foram presos e conduzidos a delegacia de Polícia Civil.