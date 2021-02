PM de Inhapim prende trio que estava praticando furtos na região

Carro, carretinha reboque e betoneira foram recuperados

INHAPIM – Nesta sexta-feira (29), a Polícia Militar conseguiu prender três indivíduos que estavam cometendo crimes contra o patrimônio nos municípios de Caratinga, Ubaporanga e Dom Cavati. Segundo o tenente Christófori, esses crimes têm chamado atenção da Polícia Militar e nesta última quinta-feira (28), o furto de veículo ocorrido em Caratinga direcionou o policiamento preventivo para as cidades vizinhas.

Na madrugada de ontem foi abordado um veículo em atitude suspeita no município de Dom Cavati. “Esse veículo estava com uma carretinha acoplada e uma betoneira, trafegando com três indivíduos estranhos ao município. Através de levantamentos chegou-se à conclusão do envolvimento desses três indivíduos nos crimes de furtos ocorridos em Caratinga, Ubaporanga e Dom Cavati”, explicou o tenente.

O veículo furtado em Caratinga foi desmontado, suas peças subtraídas e o automóvel foi abandonado na zona rural de Ubaporanga.

Os três indivíduos ainda em Ubaporanga efetuaram o furto de uma carretinha reboque, e foram para Dom Cavati onde furtaram a betoneira. “Um trabalho rápido e eficiente levou a recuperação de um veículo, uma carretinha e uma betoneira. Uma reposta rápida às vítimas”, destacou o oficial da PM.

O veículo que o trio utilizou para prática dos crimes é clonado. Segundo constatado durante as diligências policiais, os chassis dos vidros foram adulterados, o número do motor foi raspado, e o número do chassi do documento apresentado não batia com a gravação original existente no veículo.

Os três envolvidos têm passagens por receptação, furto, e roubo. Eles foram presos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Inhapim.