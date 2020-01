PM de Inhapim apresenta índices de redução criminal

INHAPIM – O tenente Christófori Júnior, comandante da 288ª Companhia de Inhapim, composta pelos municípios de Inhapim, Dom Cavati, São João do Oriente, Iapu, Bugre, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores, Ubaporanga, Imbé de Minas, Entre Folhas, Vargem Alegre, Piedade de Caratinga, Ipanema, Conceição de Ipanema, Taparuba e Pocrane, apresentou à imprensa os índices de redução da criminalidade.

Segundo o tenente, o ano de 2019 foi muito produtivo, através de uma gestão voltada para redução da criminalidade, dando uma resposta imediata para a sociedade. O trabalho da Polícia Militar, segundo o oficial Christófori, resultou na redução de 36,52% dos registros de crimes violentos no ano de 2019 em relação a 2018, sendo 65 crimes a menos. “O crime moda que eleva os índices de criminalidade violenta recai sobre o roubo consumado, o trabalho realizado de prevenção e repressão qualificada, contribuiu para redução de 48,08 % na área da companhia”, destacou o tenente.

Na área da Companhia houve também a redução de 10% nos homicídios tentados. “O fruto desses resultados foram operações cirúrgicas desencadeadas a partir de análises criminais, ou seja, trabalhar uma gestão toda focada na inteligência policial empregando nossas viaturas e efetivo, que redundou em 11.207 operações direcionadas, e assim tivemos aumento significativo nas apreensões de uso e tráfico de drogas, gerando aumento de 10,38% das ocorrências”, enfatizou o oficial da Polícia Militar.

Em relação a prisões e apreensões de autores de crimes, foram 2.419. “Já em relação a apreensões de armas, foram 211, o que levou sensação de segurança para a comunidade”, frisou o oficial.

Ainda de acordo com Christófori, com relação a evolução histórica dos crimes violentos na área da companhia, de 2011 a 2019, esse último ano teve o menor índice.

INHAPIM

Sobre o município sede da Companhia, que é Inhapim, o tenente disse que as ações realizadas surtiram efeito positivo, tendo uma redução de crimes violentos de 27,59%. No roubo a redução foi de 60%, pois em 2019 foram 12 registros a menos que em 2018.

Foram realizadas 971 operações policiais, as apreensões de usuários e traficantes teve aumento de 7%, sendo 27 ocorrências a mais. Prisões e apreensões foram 284 e 28 armas de fogo apreendidas e 18 veículos recuperados. “Esse resultado foi devido ao estreito relacionamento com a Polícia Civil, o apoio do Ministério Público e judiciário, o brilhante trabalho dos militares, e a participação da comunidade através das denúncias anônimas”, concluiu o tenente.