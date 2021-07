PM cumpre mandado e apreende mais de um quilo de cocaína pura

CARATINGA – Nesta quarta-feira (7), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na rua Ângelo Porcaro, no bairro Santa Cruz, a Polícia Militar encontrou mais de um quilo de cocaína pura. O dono da droga também foi identificado, mas não tinha sido detido até o final dessa edição.

Os militares chegaram ao local e cercaram o imóvel chamando pelos moradores. Entretanto não havia ninguém no interior do imóvel, o portão de acesso à rua e a porta de entrada da residência encontravam-se abertos. Foi então que os policiais entraram no imóvel, e confirmaram que nenhum morador estava presente. Antes de iniciada as buscas, um homem dizendo ser o proprietário da casa chegou e foi cientificado do cumprimento do mandado.

Após o início das buscas, no quarto onde o pai do suspeito de 18 anos indicou ser do filho, militares localizara dentro de uma caixa de papelão ao lado da cama, uma sacola contendo uma barra de cocaína, e dez porções menores da mesma droga, embaladas e prontas para serem comercializadas. Dentro do armário da cozinha, militares encontraram uma sacola plástica contendo 19 cápsulas com cocaína.

O pai do suspeito informou desconhecer a origem dos ilícitos que seu filho acautelava, e foi qualificado como testemunha no boletim de ocorrência. O suspeito, que já foi denunciado diversas vezes por tráfico de drogas, não tinha sido detido até o final dessa edição.