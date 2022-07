PM cumpre mandado e apreende arma, munições e drogas

IMBÉ DE MINAS– Uma garrucha calibre 22, vinte cartuchos intactos, 14 buchas de maconha, três porções de cocaína, uma balança foram apreendidos pela Polícia Militar em Imbé de Minas, nesse domingo (24).

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, uma equipe da Polícia Militar, lotada em Imbé de Minas apoiados por militares de Ubaporanga, compareceu ao local onde, durante as buscas na residência, os militares encontraram 14 buchas de maconha, uma porção pequena de cocaína e mais três porções maiores, todos escondidos dentro dos apagadores de lâmpada. No veículo estacionado na garagem foi encontrada uma garrucha calibre 22, municiada com dois cartuchos, junto a mais também intactos.

O autor de 19 anos foi preso em flagrante por posse de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas.