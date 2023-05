PM cumpre mandado e apreende arma e munições em Santa Margarida

SANTA MARGARIDA – A Polícia Militar realizou operação nesta terça-feira (30/5) para cumprimento de mandado de busca e apreensão no córrego Bom Retiro, zona rural de Santa Margarida. A ação resultou no recolhimento de arma e munições. Uma pessoa foi conduzida pelos militares.

A PM deslocou até o córrego Bom Retiro para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário em desfavor de um morador que, segundo informações, possuía uma arma de fogo irregular em sua residência e estaria efetuando disparos com a mesma na zona rural.

No local foi feito contato com o morador e durante as buscas foi localizada uma espingarda calibre 36 com sete munições do mesmo calibre e duas munições calibre 22.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.