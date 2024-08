PM apreende três armas de fogo em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE- Na tarde dessa quinta-feira (29), a Polícia Militar por meio do Destacamento de Vargem Alegre recebeu uma denúncia anônima de que um senhor de 70 anos estaria embriagado e com uma arma de fogo.

Os militares firam até a casa do idoso, e durante as buscas foram encontradas três espingardas de calibre/marca indefinidos e vários apetrechos para recarga (espoleta, pólvora, chumbo).

Diante dos fatos, o idoso foi preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.