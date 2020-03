PM apreende quatro armas de fogo em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – A Polícia Militar apreende quatro armas de fogo no final da tarde desta última quarta-feira (11), no Córrego do Indaiá, zona rural de Vargem Alegre.

A equipe de militares foi ao local para verificar informações sobre autores, que estariam comercializando armas de fogo, além de estarem realizando caça predatória. De posse das informações, os militares conseguiram prender duas pessoas e apreender duas espingardas polveiras, uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22, e outra calibre 32.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.