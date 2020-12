PM apreende pés de maconha em Ubaporanga

UBAPORANGA – Em cumprimento a mandando de busca e apreensão expedido pela justiça, a Polícia Militar conseguiu apreender nesta quarta-feira (9), quatro pés de maconha, uma barra prensada e uma bucha da mesma droga, e um rolo de plástico-filme. A ocorrência foi registrada na zona rural de Ubaporanga.

Os militares estiveram no córrego do Barracão, na casa de um suspeito de praticar o tráfico de drogas. Durante as buscas na residência, foi encontrada uma bucha de maconha em cima de um rack na sala. Na sequência, foram apreendidos uma barra prensada, em cima da geladeira; e um rolo de papel-filme que estava escondido debaixo da pia da cozinha.

Durante realização de buscas na parte externa do imóvel, no fundo do quintal foram encontrados quatro pés de maconha plantados.

O suspeito não tinha sido localizado até o final dessa edição.