PM apreende mais de 40 barras de maconha em distrito de Manhuaçu

MANHUAÇU – Nesta quarta-feira (5), a Polícia Militar, apreendeu grande quantidade de drogas em Vilanova, distrito de Manhuaçu. Dois jovens foram detidos.

O Serviço de Inteligência do 11° Batalhão obteve a informação sobre o local de armazenamento de grande quantidade de entorpecentes no distrito de Vilanova. Em posse das informações equipes da PM, localizaram a residência onde as drogas eram armazenadas.

A ação resultou na apreensão de 44 barras de maconha, aproximadamente um quilo de cocaína, cerca de meio-quilo de crack, três balanças e uma faca.

Os autores de 20 e 21 anos, que utilizavam a residência para guardar os entorpecentes, foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.