PM apreende drogas em duas cidades da região

CARATINGA/SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Na noite desta terça-feira (31/1), a Polícia Militar apreendeu drogas em duas cidades da região. As ocorrências foram registradas em Caratinga e São Sebastião do Anta.

Caratinga

Durante patrulhamento, uma equipe foi para a rua José Belegard, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em um lugar já conhecido no meio policial por ser ponto de venda de drogas ilícitas, alvo de recorrentes denúncias. Ao realizar a conversão a fim de acessar o local, foi avistado o autor retirando da vegetação, um material envolvido em uma sacola plástica. Assim que o autor avistou a viatura, arremessou o material de volta na vegetação e empreendeu fuga. Ignorando a ordem de parada, o adolescente de 17 anos entrou em uma casa na mesma rua, onde mora seu irmão.

Em vistoria na área de mata, onde foi dispensado o material, os militares localizaram 75 cápsulas com cocaína, envolvidos em uma sacola plástica. O adolescente foi localizado no interior da residência da rua José Belegard, onde foi apreendido por tráfico de drogas.

São Sebastião do Anta

A Polícia Militar recebeu informações que um jovem de 20 anos e outro de 26, após avistarem a viatura pelo bairro Bela Vista, esconderam em um lote drogas e uma possível arma de fogo.

A guarnição deslocou até o local informado e realizou a abordagem dos indivíduos, e após diligências no lote, encontrou uma sacola com 146 porções de maconha. Os autores foram presos e conduzidos até a delegacia de Polícia Civil.