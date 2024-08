PM apreende drogas e simulacro de arma de fogo no centro de Caratinga

A Polícia Militar intensifica as ações de prevenção a crimes violentos na cidade.

Dando continuidade aos trabalhos preventivos nas cidades de responsabilidade do 62º Batalhão, equipes de militares realizaram operação para reprimir o tráfico de drogas na Vila Valentim, no centro da cidade.

Na noite dessa quinta-feira (8)foi realizada operação policial no local, onde foi preso um jovem de 18 anos, que segundo informações anônimas estaria armado no local e vendendo drogas. Encerrada as ações foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, 20 pedras de crack e R$ 210,00.