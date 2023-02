PM apreende drogas e recupera produtos furtados em Raul Soares

RAUL SOARES- Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão uma equipe policial apreendeu 23 pedras de crack, uma balança e dois aparelhos celulares em Raul Soares.

Durante o cumprimento do mandado foi verificado que havia vários produtos alimentícios guardados dentro do armário da residência e por cima do guarda-roupas.

Em contato com os militares da fração de São Pedro dos Ferros, verificou-se que ocorreu um furto na madrugada dessa última sexta-feira(3) naquela cidade, sendo então confirmado ser os produtos de origem ilícita.

Três pessoas foram presas por trago de drogas e por furto.