PM apreende drogas e prende suspeito de tráfico no bairro São Vicente

MANHUAÇU – Um homem de 26 anos foi preso e uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira 05), no bairro São Vicente, em Manhuaçu.

De acordo com a PM, durante patrulhamento de rotina, os militares abordaram um veículo em atitude suspeita. Durante a busca no interior do automóvel, foram encontradas 56 pedras de crack fracionadas, uma pedra maior da mesma substância, 27 buchas de maconha, dois tabletes da droga e sacolas plásticas comumente utilizadas para embalar entorpecentes.

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, junto com o material apreendido.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da comunidade no combate ao tráfico de drogas e lembra que denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 190 (emergência) e 181 (Disque Denúncia Unificado).