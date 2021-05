PM apreende diversas drogas no bairro Aparecida

CARATINGA – Durante intervenção do Tático Móvel na noite desta última segunda-feira (3) no bairro Nossa Senhora Aparecida, militares visualizaram um indivíduo fugindo para uma mata que fica aos fundos de uma quadra de esportes.

Foi realizada incursão tática para verificação na mata, sendo que o jovem, ao perceber que seria abordado, pareceu arremessar algum objeto de cor escura.

O indivíduo foi abordado e localizado em seu bolso uma bucha de

maconha, que estava embalada em “saquinho zip lock”, fato que chamou atenção da polícia devido à particularidade de tal embalagem.

Ainda com o infrator a polícia encontro R$ 120,00 e um aparelho celular. Durante as vistorias no matagal foi localizada uma bolsa contendo dois rádios comunicadores, três pedras de crack, dois tabletes de maconha, mais seis buchas da droga, além de R$ 10,00.

Logo após, os policiais militares realizaram diligências na residência do infrator, situada na área central de Caratinga, onde também foram localizadas 19 buchas de maconha, uma barra da droga e quatro tabletes.

Foram localizadas ainda seis pedras de crack, três microtubos de cocaína, material utilizado para “dolagem”, um caderno contendo anotações que pareciam ser referentes à comercialização de entorpecentes, uma balança de precisão e R$ 95,00.

O infrator foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido até a delegacia de Polícia Civil.