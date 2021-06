PM apreende cocaína e crack no bairro Aparecida

CARATINGA – Na noite desta última terça-feira (1), a Polícia Militar apreendeu 16 papelotes de cocaína e 40 pedras de crack na rua Joaquim Teixeira, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Durante operação policial, o local foi monitorado sendo visualizado que o suspeito de 21 anos deslocava atrás da escola e pegava algo e entregava pra pessoas. Guarnição deslocou para o local e o encontrou próximo da escola, sendo procedida abordagem.

Foi procedida busca pessoal, mas só foi encontrado um aparelho celular. Durante as busca atrás da escola foram encontradas as drogas. O suspeito foi conduzido para a delegacia junto com os materiais apreendidos.